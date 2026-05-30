Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig 5. Grup 2. Hafta karşılaşmasında Korkuteli ile Mutluyaka mücadele etti.

Dörtyol Yunus Nurol Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Abdülkadir Karadağ’ın yaptığı karşılaşmada her ii takımın iki devrede de attığı birere golle karşılaşma 1 – 1 tamamlandı.

Ev sahibi Korkuteli takımının atak futboluna karşın bulduğu pozisyonları gole çeviremezken Mutluyaka takımı daha kontrollü oynayarak pozisyon üretmeye çalıştı.

İlk devrenin 30. Dakikasında sağ kanattan gelişen Korkuteli atağında Orhan’ın Mutluyaka ceza sahasına ortasında kalecinin elinden kaçırdığı topla buluşan Tugay Yavuz topu boş kaleye gönderdi. İlk devre Korkuteli 1 – Mutluyaka 0 şeklinde tamamlandı.

İkinci devreye daha atak başlayan Mutluyaka takımı 51 dakikada Mutluyaka defansından uzun gönderilen topu Korkuteli defansının sektirmesi sonrasında topla buluşan Özel Demiriz kalecinin önde olmasını fark ederek plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1- 1

Maçın geri kalan dakikalarında her iki takımın da çabaları gol getirmeyince maç 1 – 1 tamamlandı.