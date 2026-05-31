1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında düzenlenecek Atatürk Büstü ve Yıldız Sanat Parkı açılış törenine, Girne bölgesindeki ilkokulların yanı sıra Çatalköy İlkokulu ve Esentepe İlkokulu öğrencileri de katılacak. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, Dünya Çocuk Günü coşkusu hep birlikte yaşanacak.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından organize edilen programda öğrenciler, hem Atatürk Büstü’nün açılışına tanıklık edecek hem de çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yıldız Sanat Parkı’nın ilk misafirleri arasında yer alacak.

Dünya Çocuk Günü’nün anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklar unutulmaz bir gün yaşarken, aileler ve vatandaşlar da bu anlamlı açılış heyecanına ortak olacak.