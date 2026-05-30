Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 1. Grup 2. Hafta karşılaşmasında Akçay ile Doğancı karşı karşıya geldi.

Doğancı Emek Stadı’nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı ikinci devreyi 10 kişi oynayan konuk Doğancı takımı kazandı.

Halil Atlar’ın orta hakemliğini yaptığı karşılaşmanın ilk devresinde konuk Doğancı İltaç Keçeli’nin 22. Dakikadaki golüyle 1- 0 öne geçerken Akçay takımı tecrübeli ayağı Hamis’in 36. Dakikadaki golüyle skoru 1 – 1 yaparken ilk devrenin son anlarında Doğancı takımı Tarkan Aksoy’unn golüyle ilk devreyi 2 -1 önde kapattı.

İkinci devrede beraberlik için yüklenen Akçay takımı 77. Dakikada kazandığı penaltıyı Hamis’le penaltıyı gole çevirerek skoru 2 – 2 yaptı.

Bu golün hemen arkasından oyuna yeni giren Doğancı’nın gol kralı tecrübeli ayağı Kasım Tağman’ın attığı golle skor 2 – 3 oldu. Bu gol sonrası Akçay’ın beraberlik çabaları gol getirmedi ve maç Akçay 2 – Doğancı 3 şeklinde tamamlandı.