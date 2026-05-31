Kanserle mücadelede en güçlü adımlardan biri, doğru bilgiye zamanında ulaşmak ve farkındalık oluşturmak. Bu amaçla, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği iş birliğinde düzenlenen “Kanser Nedir: Çare Miyiz, Çaresiz Miyiz?” etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, kanserin nedenleri, korunma yolları, erken teşhisin önemi ve hastalıkla baş etme süreçleri uzman isimler tarafından ele alındı.

Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins üstlendi. Konuşmasında kanserden korunmanın, erken tanının öneminden söz etti. Kanser hakkında farkındalık oluşturmanın ve bilgi edinmenin değerine vurgu yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerine teşekkürlerini iletti Alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, kanserin oluşum süreçlerinden korunma yollarına, beslenmenin etkilerinden psikolojik dayanıklılığa kadar pek çok başlık ele alındı.

Sağlıktan psikolojiye kanserle mücadelenin tüm boyutları ele alındı…

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Özgören, “Kanser Nedir? Kansere Giden Yollar” başlıklı sunumunda kanserin oluşum mekanizmaları, risk faktörleri ve hastalığa zemin hazırlayan etkenler hakkında bilgiler paylaştı. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özgören, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının korunmadaki rolüne değindi. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Zeynep Oğul ile Araş. Gör. Ayşenur Gezer ise “Toplumda En Sık Görülen Kanserler ve Meme Kanseri Farkındalığı: Kendi Kendine Muayene” başlıklı sunumlarında, toplumda sık görülen kanser türlerine ilişkin bilgiler aktararak meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Taygun Dayı, “Kansere Dost ve Düşman Yiyecekler” başlıklı konuşmasında beslenme alışkanlıklarının kanser üzerindeki etkilerine değindi. Doç. Dr. Dayı, bağışıklık sistemini destekleyen besinler ile risk oluşturan tüketim alışkanlıkları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören ise “Kanser Kaderimiz mi? Baş Etmenin Yolları” başlıklı sunumunda, hastalık sürecinde psikolojik dayanıklılığın önemine dikkat çekerek kanserle mücadelede umut, doğru yaklaşım ve bilinçli hareket etmenin belirleyici rolünü anlattı. Kıbrıs’ın hem kanserden korunma da hem de sağlıklı yaşam konusunda örnek bir coğrafya olduğuna vurgu yaptı.