Cumhurbaşkanlığı ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) iş birliğinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında yarın, çocuklara yönelik halka açık kukla tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinliklerde, “Gizli Hazine” adlı Karagöz gölge oyunu ile özel gereksinimli çocukların da katılımına uygun olarak hazırlanan “Piskot ve Rüzgar ile Parkta Bir Gece” adlı özgün, müzikli ve interaktif kukla oyunu sahnelenecek.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon ve Kütüphane alanlarında 14.30 -15.30 saatleri arasında yer alacak etkinlikler, her yaş grubundan çocuk ve ailelerin katılımına açık olacak.