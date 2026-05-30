Süper Lig ekibi Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Umut Düzdaban, kulübün ligde kalmayı başarmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, başkanlık görevinde son bir dönem daha devam edeceğini duyurdu.

Açıklamasında sezon boyunca büyük zorluklarla mücadele ettiklerini ifade eden Düzdaban, hem maddi hem de manevi anlamda sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini kaydetti. Yönetim olarak zaman zaman yalnız bırakıldıklarını belirten Düzdaban, buna rağmen hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyi düşünmediklerini vurguladı.

Düzdaban’ın yaptığı paylaşım şöyle:

Değerli Karşıyaka Sevdalıları,

​Sezonu play-out finalinde noktalayarak, kulübümüzü hakkı olan ligde tutmanın haklı gururu ve huzuru içerisindeyiz. Ancak bu noktaya gelene kadar arkada dönen çarkları, verilen mücadeleyi ve göğüs gerdiğimiz fırtınaları en iyi bizler biliyoruz.

​Çok zor günler geçirdik. Gün geldi maddi yükün altında tek başımıza ezildik, gün geldi manevi olarak yalnızlığa itildik. Koskoca Karşıyaka Spor Kulübü’nün yönetiminde yalnız kaldığımız anlar oldu ama bir gün bile pes etmeyi, arkamızı dönüp gitmeyi düşünmedik. Çünkü bizim bu armaya olan sevdamız, hiçbir koltukla veya alkışla ölçülemeyecek kadar büyüktür.

​Tam 7 yıldır bu asırlık çınarın içerisindeyim. 2 yıl asbaşkanlık, 5 yıl boyunca da gururla ve şerefle başkanlık görevini yürüttüm. Bu süre zarfında ne yazık ki acı bir gerçeğe şahit oldum: Destek olunmazken eleştiri hiç bitmedi; yükü omuzlamaya gelince ortada olmayanlar, beğenmemekte hep en ön sıradaydı. Ne bir tebrik ne bir teşekkür... Sadece bitmek bilmeyen bir memnuniyetsizlik.

​"Her işin bir sonu olduğu gibi, benim için de bu onurlu başkanlık görevinin sonu yaklaşıyor."

​Çok yoruldum, çok yıprandım. Ancak Karşıyaka’ya yakışan, arkasında bir enkaz değil, dimdik ayakta duran bir yapı bırakmaktır. Gelecek nesillere, yarınlara umutla bakan, mali ve idari açıdan yaşanabilir bir kulüp bırakmak adına; son bir dönem daha başkanlık görevimi sürdüreceğim.

​Bu son dönemimiz, geleceğin Karşıyaka’sını inşa edeceğimiz bir geçiş dönemi olacaktır. Bu süreçte yanımızda olan, duasını ve desteğini esirgemeyen tüm gerçek Karşıyaka taraftarlarına teşekkür ederim.

​Saygılarımla,

​Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı