Bugün

1. GRUP

Gayretköy – Yedidalga:1 – 1

Akçay – Doğancı: 2 – 3

Serhatköy – Bostancı Bağcıl: 1 – 3

2. GRUP

Alayköy Gençlik – Gaziköy:1 – 1

Demirhan – Lefkoşa SKD: 8 – 0

5. GRUP

Milliler hazırlık maçında galip
Sinde – Çayönü: 1 – 3

Korkuteli – Mutluyaka: 1 – 1

Yenişehir – Pergama: 0 – 5

7. GRUP

Büyükkonuk – Bafra: 0 – 2

31 Mayıs 2026 Pazar(Saat 17.00)

3. GRUP

Şht. Şevket Kadir Stadı: SAKA – Akdeniz (Serdar Gürpınar)

Mustafa H. Çağlar Stadı: Yeşiltepe Ilgaz – Göksu S. D (Burak Yiğit)

Kozanköy Rauf R. Denktaş Stadı: Çamlıbel – Atoll Kayalar (Halil Atlar)

4. GRUP

Taşkent Sahası: Taşkent – Bahçeli (Furkan Türk)

Esentepe Stadı: Ali Can Gül SAD – Dağyolu (Emirhan Yılmaz)

6. GRUP

İskele Şht. Eren B. Stadı: 1461 İskele Trabzonspor – Civisil (İbrahim Katmer)

Görneç Üç Şahitler Stadı: Gönendere – Akova Vuda (Mustafa Torun)

Serdarlı Stadı: Serdarlı – Boğaziçi (Cenk Aras Özfutu)

7. GRUP

İskele Cumhuriyet Stadı: Ergazi – Yedikonuk (Arif Malek)

Mehmetçik Stadı: Mehmetçik – Kumyalı (Yusufcan Dönder)