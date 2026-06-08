İskele Spor Salonu’nda oynanan ve tribünlerin tamamen dolduğu final serisinin üçüncü karşılaşması büyük bir mücadeleye sahne oldu. Serinin ilk iki maçını da kazanan Caesar Larnaka Gençler Birliği, taraftarı önünde çıktığı mücadelede hata yapmadı ve kupaya uzanan taraf oldu.

ŞAMPİYONLUK MAÇINDA KONTROL CAESAR’IN ELİNDEYDİ

Karşılaşmanın ilk dakikalarında China Bazaar Ada etkili başlasa da Caesar Larnaka GB kısa sürede oyunun kontrolünü eline aldı. Joseph Baya Owono’nun hücumdaki etkili performansı ile öne geçen ev sahibi ekip ilk periyodu 17-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Temur Rustamov’un skorer oyunu devreye girerken, Caesar Larnaka GB savunmada da rakibine kolay sayı şansı vermedi. Bu bölümü 21-18 önde geçen Larnaka temsilcisi soyunma odasına 38-31’lik avantajla gitti.

SAVUNMALAR ÖN PLANA ÇIKTI

Üçüncü periyotta her iki takım da savunma sertliğini artırdı. Sayı üretmekte zorlanan ekipler arasında mücadele daha çok pota altına taşındı. Caesar Larnaka GB’de Penka I. Valere özellikle ribaundlardaki üstün performansıyla dikkat çekti.

Final periyoduna önde giren Caesar Larnaka GB, taraftarının da desteğiyle farkın kapanmasına izin vermedi. Temur Rustamov’un kritik basketleriyle üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler mücadeleden 77-64 galip ayrıldı.

SERİ 3-0 TAMAMLANDI

Play-Off final serisinde rakibine karşı büyük üstünlük kuran Caesar Larnaka Gençler Birliği, üç maçlık seriyi namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansı final serisine de taşıyan ekip, kupayı hak eden taraf oldu.

Maçın Skoru

Caesar Larnaka Gençler Birliği 77-64 China Bazaar Ada

Final Serisi Sonucu

Caesar Larnaka Gençler Birliği 3-0 China Bazaar Ada