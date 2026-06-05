Kılıf & Kılıf Pro Lig Play-Off Final Serisi’nin ikinci karşılaşmasında Caesar Larnaka Gençler Birliği, China Bazaar Ada’yı 75-65 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi. MAGEM Arena’da oynanan mücadelede baştan sona büyük bir çekişme yaşanırken, son periyottaki etkili oyunuyla galibiyete uzanan Caesar Larnaka GB, şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde etti.

İlk Yarıda Kontrol Caesar Larnaka GB’deydi

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Caesar Larnaka GB, Joseph Baya Owono’nun skor katkısıyla ilk periyodu 16-10 önde tamamladı. China Bazaar Ada, Marcel Ngoyi’nin sayılarıyla oyunda kalmaya çalışsa da ilk bölümde rakibinin temposuna karşılık vermekte zorlandı.

İkinci periyotta iki takım da hücumda dengeli bir performans sergiledi. Karşılıklı basketlerle geçen bölüm 18-18 eşitlikle sonuçlanırken, Caesar Larnaka GB devre arasına 34-28 üstün girdi.

China Bazaar Ada Geri Döndü

Üçüncü çeyrekte China Bazaar Ada savunmasını sertleştirerek oyuna ortak oldu. Yakalanan 10-0’lık seriyle maçta üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, son periyoda 44-43 önde girerek mücadeleyi yeniden dengeledi.

Bu bölümde özellikle mücadele gücü ve savunma sertliği ön plana çıkarken, final serisinin ne kadar çekişmeli geçeceği bir kez daha ortaya çıktı.

Son Çeyrekte Şampiyonluk Karakteri

Karar periyodunda ise Caesar Larnaka GB tecrübesini sahaya yansıttı. Hücumda ritmini yeniden bulan Larnaka temsilcisi, savunmada da rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Son bölümde farkı açmayı başaran ev sahibi ekip mücadeleden 75-65 galip ayrılarak seride çok önemli bir galibiyet aldı.

Maç boyunca Caesar Larnaka GB en fazla 11 sayı fark yakalarken, China Bazaar Ada’nın en büyük üstünlüğü sadece 2 sayı oldu. Karşılaşmada 5 kez eşitlik yaşanırken, liderlik 4 kez el değiştirdi.

Owono ve Valere Maça Damga Vurdu

Galibiyetin mimarlarından Joseph Baya Owono, kaydettiği 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Pota altında etkili bir performans ortaya koyan Penka I. Valere ise 18 sayı ve 21 ribaundluk double-double performansıyla dikkat çekti.

Caesar Larnaka GB adına Yusuf Ovey de 15 sayı ve 10 ribaundla mücadele ederek galibiyette önemli rol oynadı.

China Bazaar Ada cephesinde ise üçüncü periyottaki geri dönüş umut verse de son çeyrekte rakibinin temposuna karşılık veremedi.

Gözler Serinin Üçüncü Maçında

Bu sonuçla birlikte Caesar Larnaka Gençler Birliği, Kılıf & Kılıf Pro Lig Final Serisi’nde 2-0 öne geçerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti. Final serisinin üçüncü karşılaşması 8 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de İskele Spor Salonu’nda oynanacak.