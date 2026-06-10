KKTCBF Kadınlar Ligi final serisinin ikinci karşılaşmasında Caesar Larnaka Gençler Birliği, İskele Spor Salonu’nda Akdeniz Spor Birliği’ni 96-89 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele sonrası şampiyonluk yarışı son maça taşındı.

FİNAL SERİSİNDE NEFES KESEN MÜCADELE

Karşılaşma boyunca iki takım da üstünlüğü ele geçirmek için büyük mücadele verdi. Maçta 9 kez eşitlik yaşanırken, liderlik tam 11 kez el değiştirdi. Seyir zevki yüksek geçen mücadelede iki ekip de son saniyeye kadar galibiyet için savaş verdi.

AKDENİZ SB MAÇA İYİ BAŞLADI

Mücadelenin ilk periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan Akdeniz Spor Birliği, ilk bölümü 25-20 önde tamamladı. Beren Ögen kaydettiği 9 sayıyla takımının hücumdaki en önemli silahı oldu.

CAESAR LARNAKA GB GERİ DÖNDÜ

İkinci periyotta oyunun temposunu yükselten Caesar Larnaka Gençler Birliği, yakaladığı 9-0’lık seriyle üstünlüğü ele geçirdi. Ceylin Yağmur Ulaş’ın etkili performansı sayesinde oyuna ortak olan İskele ekibi, devre arasına girilirken 39-37 geride olsa da rakibine gözdağı verdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA KONTROL EV SAHİBİNİN

İkinci yarıya daha istekli başlayan Caesar Larnaka GB, üçüncü periyotta 27 sayı üreterek maçın kontrolünü eline aldı. Savunmada da önemli işler yapan ev sahibi ekip, son çeyreğe 64-58 üstün girmeyi başardı.

SOSALA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın son bölümünde farkı açmayı başaran Caesar Larnaka GB, mücadeleden 96-89 galip ayrıldı. Takımın yıldız isimlerinden Marrien Sosala, 17 sayı ve 12 ribaundluk performansıyla double-double yaparak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Ceylin Yağmur Ulaş da kritik anlarda ürettiği sayılarla takımına önemli katkı verdi.

ŞAMPİYONLUK MAÇI 12 HAZİRAN’DA

Kadınlar Ligi’nde şampiyonu belirleyecek final serisinin üçüncü ve son maçı 12 Haziran Perşembe günü saat 18.30’da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak.

Seride durumun 1-1’e gelmesiyle birlikte gözler artık şampiyonun belirleneceği son karşılaşmaya çevrildi. Kazanan takım sezonu şampiyonluk kupasıyla tamamlarken, kaybeden taraf sezonu ikincilikle noktalayacak. Kadın basketbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek dev finalin büyük heyecana sahne olması bekleniyor.