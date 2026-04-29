KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu evsahipliğinde Global Taekwondo Federasyonu (GTF) tarafından organize edilen antrenör semineri tamamlandı.

Bir hafta boyunca Lapta Gençlik Kampı’nda ve Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen seminer sonrası GTF başkanı Linda Park üye ülkelere seminere üst düzeyde katıldıkları için teşekkür ederken KKTC Taekwondo Federasyonu yetkililerine de kusursuz bir seminer düzenledikleri için teşekkür etti.

Park ayrıca 19-25 Ekim tarihlerinde KKTC’de gerçekleştirilecek 23. Euro-Asya GTF Taekwondo Şampiyonası, 36. KKTC WTF Taekwondo Şampiyonası ve 11. Dünya Budo Martialarts Şampiyonası için ülklere katılım çağrısı da yaptı.

SEMİNERİ GÖKBİLEN VE CHANTNER VERDİ

Kurs, GTF Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile ABD’li Grand Master Chris Ghantner yönetiminde gerçekleştirildi. Alanında deneyimli iki isim, kurs boyunca hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle antrenör ve hakem adaylarına uluslararası standartlarda bilgi aktardı.

KKTC DAHİL 6 ÜLKEDEN 23 TEKNİK DİREKTÖR KATILDI

Lapta’daki gençlik kampında gerçekleştirilen kursa, farklı ülkelerden teknik direktörler ve masterler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcı dağılımı şu şekilde: KKTC’den 10, Bulgaristan’dan 6, Rusya’dan 2, Amerika’dan 2, Kanada’dan 2 ve Moldova’dan 1 teknik direktör seminere katılım sağlıyor.

TEORİK BİLGİLERİN YANISIRA SAHADA DA UYGULAMA YAPILDI

Eğitim programı kapsamında hakemlik kuralları, müsabaka yönetimi, güncel teknik uygulamalar ve antrenörlük prensipleri detaylı şekilde ele alınırken katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra saha uygulamalarıyla da kendilerini geliştirme fırsatı buldu.