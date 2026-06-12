KKTC Basketbol Federasyonu Büyük Kadınlar Ligi Final Serisi’nin üçüncü ve son karşılaşmasında Akdeniz Spor Birliği, Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 73-65 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadelede baştan sona üstün bir performans ortaya koyan yeşil-beyazlı ekip, taraftarının da desteğiyle kupaya uzanan taraf oldu. Akdeniz SB, maç içerisinde yakaladığı 18 sayılık farkı iyi değerlendirerek rakibinin geri dönüş çabalarına izin vermedi ve sezonun en önemli galibiyetini alarak şampiyonluğunu ilan etti.

İlk Yarıda Farkı Açtı

Karşılaşmaya etkili başlayan Akdeniz SB, ilk periyodu Beren Ögen’in skorer oyunuyla 23-16 önde geçti. İkinci çeyrekte savunmada rakibine büyük üstünlük kuran yeşil-beyazlılar, 18-9’luk seriyle devre arasına 41-25’lik avantajla girdi.

İlk yarının yıldızı olan Beren Ögen, 15 sayılık katkısıyla takımını sürükleyen isimlerin başında geldi.

Caesar Larnaka GB Mücadeleyi Bırakmadı

İkinci yarıda oyuna ortak olmaya çalışan Caesar Larnaka Gençler Birliği, özellikle Rümeysa Elma’nın etkili performansıyla farkı eritmeye çalıştı. Üçüncü periyotta 8 sayı bulan Rümeysa Elma, takımını maçın içinde tutmayı başardı. Ancak Akdeniz SB, son bölüme 60-46 üstün girerek avantajını korudu.

Son çeyrekte de büyük mücadele ortaya koyan Larnaka temsilcisi, farkı kapatmak için yoğun çaba sarf etse de Akdeniz SB tecrübesiyle oyunu kontrol altında tuttu ve parkeden 73-65 galip ayrıldı.

Ernestine ve Rümeysa Maça Damga Vurdu

Şampiyon Akdeniz SB’de Tchateu Ernestine Nkweti, 12 sayı ve 17 ribaundluk performansıyla pota altında büyük fark yarattı. Takımın hücumdaki önemli isimlerinden Beren Ögen de kritik anlarda ürettiği sayılarla galibiyette önemli rol oynadı.

Caesar Larnaka GB cephesinde ise Rümeysa Elma, 19 sayı ve 10 ribaundluk double-double performansıyla takımının en etkili ismi olurken, gösterdiği mücadele takdir topladı.