Basketbol Kılıf & Kılıf Erkekler 2. Lig Play-Off Final Serisi’nin ikinci karşılaşmasında Canbulat Spor’u 75-59 mağlup eden Koop, seriyi kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve yalnızca bir yıl aranın ardından yeniden Pro Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

FİNALDE HATA YAPMADI

Atatürk Spor Salonun’da oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Koop, özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili performansla rakibinin geri dönüşüne izin vermedi. Savunmadaki sertliği ve hücumdaki yüksek yüzdesiyle dikkat çeken ekip, mücadeleyi 75-59 kazanarak şampiyonluğu ilan etti.

Canbulat Spor karşısında oyun disiplininden taviz vermeyen Koop, sezon boyunca gösterdiği başarılı performansı final serisinde de sürdürerek mutlu sona ulaştı.

KUPA HASİPOĞLU VE NASIROĞLU TARAFINDAN VERİLDİ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde büyük coşku yaşandı. Şampiyonluk kupası, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu tarafından takım kaptanına takdim edildi.

Oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar kupanın havaya kaldırılmasıyla birlikte şampiyonluğu büyük bir sevinçle kutladı.