DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Yazgın, 2026 Uluslararası Disiplinlerarası Eğitimde Yeni Yansımalar Kongresi ile C-HOPE-2026 Uluslararası Bütünsel Gelişim ve Pozitif Eğitim Kongresi’ne katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yazgın, her iki kongre kapsamında düzenlenen “Üniversitelerin Sosyal Sürdürülebilirlik Rolü” ile “Geleceğin Üniversiteleri: Sürdürülebilirlik, Toplumsal Sorumluluk ve Bütünsel Gelişim” başlıklı panellerde davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Multidisipliner çağrılı konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen panellerde, üniversitelerin sürdürülebilirlik bağlamındaki rolleri ele alındı.

Panellerde, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin kurumsallaşmış ve dinamik yapısı kapsamında yürütülen toplumsal fayda odaklı çalışmalar, Doç. Dr. Eda Yazgın tarafından aktarıldı.

Sunumda eğitim odaklı projeler, toplumsal katkı sağlayıcı projeler ve savunuculuk projeleri olmak üzere farklı kategorilerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.