Basketbol Kılıf & Kılıf Erkekler 2. Lig Play-Off Final Serisi’nin ilk karşılaşmasında Koop, MAGEM Arena’da Canbulat Spor’u 93-63 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Baştan sona üstün bir performans ortaya koyan Koop, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla farklı galibiyete ulaştı.

İLK YARIDA KONTROL KOOP’TAYDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Koop, ilk periyodu 25-19 önde tamamladı. İlk bölümde Kıyal Tahir Selviler ve takım arkadaşlarının hücumdaki üretkenliği dikkat çekerken, Canbulat Spor ise Demir Altınbaş’ın sayılarıyla oyunda kalmaya çalıştı.

İkinci periyotta Canbulat Spor farkı azaltmak adına önemli bir mücadele ortaya koysa da Koop üstünlüğünü korudu. Devre arasına 45-41’lik skorla önde giren Koop, maçın kontrolünü elinde tutmayı başardı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA MAÇ KOPTU

Mücadelenin kırılma anı üçüncü periyotta yaşandı. Savunmada rakibine geçit vermeyen Koop, hücumda da yüksek yüzdeyle oynayarak periyodu 30-8’lik üstünlükle geçti. Bu bölümde Attila Topaloğlu’nun etkili performansı öne çıkarken, fark kısa sürede açıldı.

Son çeyrekte de temposunu düşürmeyen Koop, karşılaşmayı 93-63 kazanarak final serisinde önemli bir avantaj elde etti.

ÜÇ SAYILARDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Koop, mücadelede dış atışlardaki başarısıyla da fark yarattı. Karşılaşma boyunca 11 üç sayılık basket bulan ekip, rakibinin yalnızca 4 üç sayılık isabetine izin verdi. Maç içerisinde farkın 38 sayıya kadar çıkması, Koop’un üstün oyununu gözler önüne serdi.

İKİNCİ MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

Kılıf & Kılıf 2. Lig Play-Off Final Serisi’nin ikinci karşılaşması 11 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Büyük önem taşıyan mücadele BRT 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Koop’un galip gelmesi halinde seride büyük avantaj yakalayacağı ikinci maç öncesinde basketbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.