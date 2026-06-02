Gazimağusa’da faaliyet gösteren Basketbol kulüpleri, bölgedeki salon sporlarının gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje için çalışmalarını sürdürüyor.

Ada Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Beşerler, Mağusa Canbulat Spor Derneği Başkanı Özge Garip ve Mesarya Eğitim ve Spor Akademisi Derneği Başkanı Ulaş Hüseyin Ömer, Gazimağusa’daki spor yazarlarıyla bir araya gelerek kent sporunun mevcut sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

MALİYET YAKLAŞIK 60 MİLYON

Toplantıda, Gazimağusa’ya kazandırılması planlanan çok amaçlı spor salonu projesi hakkında bilgiler paylaşıldı. Çanakkale Stadı’nın yanında bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazi üzerine yapılması planlanan tesisin maliyetinin yaklaşık 60 milyon TL olması öngörülüyor.

Çok amaçlı salon tüm salon sporlarına hizmet edecek

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte basketbol, voleybol ve hentbol başta olmak üzere birçok salon sporuna modern bir tesis kazandırılması hedefleniyor. Sporcuların daha sağlıklı ve profesyonel şartlarda çalışmalarına olanak sağlayacak salonun, bölgedeki spor faaliyetlerine önemli katkı sunacağı belirtildi.

BEŞERLER “YAPILACAK SALON BİZE DEĞİL GENÇLİĞE KALACAK”

Ada Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Beşerler açıklamasında yapılacak salonun bölge gençliğini spor yapma olanaklarının artırılmasında önemli olacağını ve Gazimağusa’nın büyük bir eksikliğini gidereceğini kaydetti.

Beşerler yapılacak yalan için “bu salon bize kalacak değil. Bu salon Gazimağusa gençliğine kalacak. Uzun yıllar gençler burada spor yapacak” dedi.

İŞ İNSANLARINDAN DESTEK TALEBİ

Kulüp temsilcileri, projenin tamamlanabilmesi için iş dünyasına ve bölgedeki firmalara destek çağrısında bulundu.

Sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çeken yetkililer, Gazimağusa’nın geleceği için bu yatırımın büyük değer taşıdığını vurguladı.

ORTAK HAREKET EDİLECEK

Toplantıda ayrıca kent sporunun yaşadığı altyapı eksiklikleri, tesis yetersizlikleri ve spor kulüplerinin karşılaştığı ekonomik zorluklar da gündeme getirildi. Spor yazarlarıyla gerçekleştirilen görüş alışverişinde, Gazimağusa sporunun daha ileriye taşınabilmesi adına ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.