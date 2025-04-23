Hentbolda Büyükler Ligine Salı akşamı oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda kadınlarda Miracle Esentepe – UKÜ, erkeklerde ise CB GG ile Darbaz takımları karşılaştı. Kadınlarda UKÜ rahat bir oyunun ardından rakibi Miracle Esentepe’yi 43-21 mağlup ederken, erkeklerde ise CB GG rakibi Darbaz’ı 37-32 mağlup etti.

UKÜ ESENTEPE’Yİ RAHAT GEÇTİ

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde Miracle Esentepe ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. UKÜ takımının çok rahat bir oyun sergilediği mücadelede ilk devre 22-8 UKÜ takımının üstünlüğü ile sona ererken, rahat oyununu maçın ikinci devresinde de sürdüren UKÜ, sahadan 43 – 21 galip ayrılan taraf oldu. UKÜ takımında Derya Dağdelen 11 golle takımına en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu.

ÇEKİŞMELİ MAÇ GG’NİN

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise erkekler mücadelesinde CB Gençlik Gücü ile Darbaz takımları karşılaştı. İlk devreyi rakibi Darbaz karşısında 19-16 önde kapatan CB GG, karşılaşmayı da 37-32 kazanan taraf oldu. Darbaz takımında Ahmet Şanverdi 13 golle karşılaşmada ön plana çıkan isim oldu.