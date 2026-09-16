Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hentbol altyapısının meyvelerini vermeye devam ettiği bu dönemde, adamız sporundan milli takımlara gurur veren bir haber daha geldi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Mehmet Akif Temel, Türkiye Hentbol Millî Takımı kampına davet edildi.

ANKARA’DA TEKNİK UYUM VE TARAMA KAMPI

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Mehmet Akif Temel, Ankara’da gerçekleştirilecek olan Teknik Uyum ve Tarama Kampı’nda millî forma merdiveninde ter dökecek. Altyapı gelişimine büyük önem veren UKÜ Spor Kulübü’nden bir sporcunun bu üst düzey kampa çağrılması, camiada sevinç ve gururla karşılandı.

KKTC hentbolunun ve kulüp altyapılarının ulusal düzeyde hak ettiği noktaya gelmesinde pay sahibi olan bu tür davetler; sporcunun ailesi, antrenörleri ve tüm spor camiası adına büyük bir gurur vesilesi oldu. Mehmet Akif Temel’in Ankara kampında göstereceği performans ve edineceği üst düzey tecrübe, gelecekteki uluslararası kariyeri adına önemli bir basamak olacak.