Kıbrıs’ta yaz sezonunun gelenekselleşen ve büyük bir tutkuyla takip edilen plaj hentbolu heyecanı, bugün sabah coşkulu bir organizasyonla zirve yapıyor. Karaoğlanoğlu Antis Plajı, bugün saat 10.00'da start alacak dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Hentbol Federasyonu’nun plaj sezonundaki son etkinliği olma özelliği taşıyan bu özel buluşma, KKTC hentbolunda bir ilke de sahne oluyor. Şampiyona, U13 yaş kategorisi için ilk kez düzenlenmesi nedeniyle hem minik sporcuların hem de ailelerin kalbinde ayrı bir heyecan yaratıyor.

SEZONUN KAPANIŞINDA U13 HEYECANI

Daha önce büyükler ve genç kategorilerinde çekişmeli mücadelelere sahne olan Antis Plajı, bu kez geleceğin yıldız adaylarını ağırlayacak. U13 yaş grubundaki minik sporcuların plaj kumundaki ilk turnuva deneyimi olacak bu organizasyon için haftalardır hazırlık yapan minik yeteneklerin gözlerindeki parıltı ve sahada sergileyecekleri mücadele şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Çocuklarının bu ilk heyecanına ortak olmak isteyen aileler de hazırlıklarını tamamladı; tribünleri ve sahada kum üzerini dolduracak aileler, bu unutulmaz anı 4 gözle bekliyor.

PLAJDAKİ FİNAL RANDEVUSU YOĞUN İLGİ BEKLİYOR

Hentbol Federasyonu'nun plaj sezonuna bu organizasyonla veda edecek olması, sporseverlerin ve kulüplerin etkinliğe olan ilgisini en üst seviyeye çıkardı. Sezonun son plaj şöleninin, hem kapanış atmosferi hem de miniklerin minnettar bırakacak renkli görüntüleriyle son derece kalabalık, coşkulu ve festival havasında geçmesi öngörülüyor.

Bugün saat 10.00’da Antis Plajı’nda çalacak ilk düdükle birlikte, kumlar üzerinde hem kıyasıya bir rekabet hem de unutulmaz bir spor şöleni sporseverleri bekliyor.