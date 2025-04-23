Yer: İskele Spor Salonu Hakemler; Ülviye Beşe, Kaan Yatman, Çağakan Kılıç

DAÜ G. Birliği: Yağmur (14), Nehir, Sefaysh (2), Berna (4), Kamegelo (27), Wyuani (6), Melisa (2), Nezaket (2),Aleyna (5), Rümeysa (2), Arzum (1)

Base Basketbol: Tatenda, Cemre, Gülşen (12), Judsi (7), Zinet (11), Damla (2), Yaren (4), Yelda (2), Fatma, Prewous (12)

İlk periyot: 14-13

İlk yarı: 32-29

Üçüncü periyot: 50-40

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Takı & Yakı Kadınlar Ligi’nin ikinci maçında DAÜ Gençler Birliği, Base Basketbol karşısında 65-50 galip geldi.

Maçın ilk yarısı çekişmeli geçti ve devreyi DAÜ Gençler Birliği 33-29 önde geçti. İkinci yarıda etkili olan ev sahibi DAÜ Gençler Birliği farkı açtı ve maçı 65-50 kazandı. Karşılamada DAÜ Gençler Birliği oyuncusu Kamigelo 27 sayı, 14 ribaund ile hem double double yaptı ve 34 verimlilikle maçın yıldızı oldu.