Muhit Vakfı’nın 9–12 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırladığı “Gelişiyoruz Akademisi 2027” programı, 6 Ekim Salı günü başlayacak.

İyilik Evi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre program, Arabahmet, Lavinium, Güzelyurt, Gazimağusa ve Girne İyilik Evleri’nde yürütülecek.

Kayıtları başlayan program, salı, çarşamba ve cuma günleri 13.00–16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Programda önleyici sağlık, probiyotik besin yapımı, zihin haritaları, bilinçli teknoloji kullanımı, robotik kodlama ve akıl-zeka oyunları yer alacak.

Program kapsamında ödev saati, geziler, geleneksel sporlar ve sokak oyunlarına da yer verilecek; “İyilik ve değerler” ile “Oyunlarla matematik” etkinlikleri gerçekleştirilecek.

“Çocukların farklı kültürleri tanımaları için ‘dünya ülkeleri’ ve ‘ilham veren hayatlar’ atölyeleri yapılacak”

Programda, bunun yanında, üretim ve sanat çalışmaları, sıfır atık uygulamaları ve geri dönüşüm atölyeleri de düzenlenecek; çocukların farklı kültürleri tanımaları için “dünya ülkeleri” ve “ilham veren hayatlar” atölyeleri yapılacak.

Çocukların hayal gücünün, sosyal becerilerinin, hafıza, dikkat ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılmasın, beslenme, hijyen ve çevre konularında farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor. Programda bunun yanında, dostluğun, kardeşliğin, paylaşma, yardımlaşma ve iyiliğin de çocukların hayatlarının bir parçası haline getirilmesi öngörülüyor.

Açıklamada, programa duyuru afişindeki QR kod üzerinden kayıt yapılabileceği, 0539 136 11 50 numaralı telefondan iletişime geçilebileceği kaydedildi.