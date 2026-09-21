Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, New York’ta bu hafta gerçekleştireceği temaslar ve Kıbrıs sorunuyla ilgili haberler bugünkü Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, “Ankara’nın Olmadığı Puzzle (Yapboz)- Türk Muhalefeti ve Kıbrıs Türk Liderliğinin Tutumu Guterres İçin Engel” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili üç veya çok taraflı yeni bir toplantı düzenleyebilmesi için “yapbozun tüm parçalarının emrinde olması” gerektiğini yazdı.

Bunun şu ana kadar Ankara olmadan bir araya getirildiğini, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ise tereddüt etmeye devam ettiğini öne süren gazete, önümüzdeki yedi gün boyunca Kıbrıs sorunuyla ilgili dikkatlerin New York’a çevrileceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in tüm paydaşlarla bir araya geleceğini ve bu görüşmeler çerçevesinde daha net bir tablo ortaya çıkacağını yazan gazete, buna paralel olarak BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de liderler arasında yapılan görüşmelerde şimdiye kadar kaydedilen ilerlemeyi incelemek için, iki liderle görüşeceğini ifade etti.

Guterres’in, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yapacağı görüşmenin ardından haftanın sonunda ise, BM Genel Sekreteri tarafından bazı açıklamalar yapılması ihtimali bulunduğunu yazan gazete, Holguin’in liderlerle yapacağı görüşmeler sonrasında BM’nin hazırlamayı üstlendiği görüş birlikleri içeren belgeyi ilgili taraflara vermesinin ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti.

- Letimbiotis

Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında, BM Yüksek Temas Haftasının yılın en önemli diplomatik etkinliği olduğunu, etkinliğe, Kıbrıs sorunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in özlü müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabaları göz önünde bulundurarak gittiklerini söyledi.

Bu yıl 81’incisi düzenlenecek BM Genel Kurulu’nun konusunun güvenin yeniden inşa edilmesi yanı sıra çok taraflılığın savunulması ve ileriye götürülmesi olduğunu da dile getiren Letimbiotis, bunların Rum Yönetimi’nin savunduğu ve desteklediği ayrıca 52 yıldır talep ettiği meseleler ve ilkeler olduğunu ileri sürdü.

20 Eylül tarihinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” 1960 yılında BM resmi üyesi olarak bu büyük aileye dahil olmasının yıl dönümü olduğunu söyleyen Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Guterres’le yapacağı görüşmenin, bu hafta çerçevesinde yapacağı diğer ikili görüşmeler dışında çok önemli bir toplantı olduğunu savundu.

Hristodulidis ile Guterres arasındaki görüşmenin, 24 Eylül’de yapılmasının planlandığını anımsatan Letimbiotis, Hristodulidis’in bunun öncesinde Holguin’le görüşeceğini belirtti.

Açıklamasında hedeflerinin değişmediğini de dile getiren Letimbiotis, bunun “BM Genel Sekreterinin ortaya koyduğu hedefle birlikte, genişletilmiş bir toplantının düzenlenebilmesi için, kendi imkanları ölçüsünde buna nasıl katkıda bulunabilecekleri olduğuna” işaret etti.

Üçlü bir görüşme yapılması ihtimaliyle ilgili bir soruya karşılık ise Letimbiotis, şu ana kadar gerek BM Genel Sekreteri gerekse BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel temsilcisiyle ortak bir görüşme yapılması olasılığı bulunmadığını söyledi.

Bunun tabi ki olumlu yaklaştıkları bir ihtimal olduğunu dile getiren Letimbiotis, bizzat Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, yüksek temas haftasının ardından BM Genel Sekreterinin programının izin vermesi halinde, bu görüşmenin gerçekleşmesinin mümkün olması için New York’ta kalışlarını uzatma ihtimallerini değerlendiklerini söylediğini anımsattı.

Holguin’in New York’a Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le görüşeceği salı günü gideceğini söyleyen Letimbiotis, görüş birlikleri belgesi konusunda ise Holguin tarafından bilgilendirilmeyi beklediklerini sözlerine ekledi.

- Hristodulidis’in New York temasları

Alithia gazetesi konuya “Kıbrıs Sorunu New York’ta” başlığıyla yer verirken, Haravgi gazetesi ise “Gözler Müzakerelerin Yeniden Başlamasında- Diplomatik ve Enerji Çevreleriyle Bir Dizi Temas” başlıklı haberlerinde Hristodulidis’in New York’ta yapacağı diğer temaslara yer verdi.

Hristodulidis’in yarın Holguin’le yapacağı görüşmenin New York saatiyle 18.00’de, Kıbrıs saatiyle ise çarşamba sabahı 01.00’de gerçekleşeceğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in New York temasları çerçevesinde bugün Ürdün Kralı Abdullah’la görüşeceğini, daha sonra ise Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Kanada Başbakanı Mark Carney’in düzenleyeceği bir toplantıya katılacağını belirtti.

Hristodulidis yarın ise 81’inci BM Genel Kurulu genel görüşmelerinin açılışına katılacak ve enerji konulu temasları çerçevesinde Chevron şirketi yetkilisi Javier La Rosa’yla bir araya gelecek

Hristodulidis, çarşamba günü ise genel kuruldaki konuşmasının haricinde iklim değişikliğiyle ilgili üst düzey toplantıya katılacak ve ExxonMobil şirketi başkan yardımcısı John Ardill’le görüşecek, cuma günü ise Çin Cumhurbaşkanı yardımcısı Han Zheng’le görüşecek ve Amerikan Yahudi Komitesi temsilcileriyle temaslarda bulunacak.