Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKUSF) tarafından düzenlenen Hentbol Şampiyonası tamamlandı. 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen şampiyonada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kadın ve erkek takımları şampiyon oldu.

Şampiyonanın son gün maçları CIU Arena’da yapıldı. Günün ilk maçında UKÜ ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kadın takımları karşılaştı. Rakibini 38-22 mağlup eden UKÜ, grubu lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Kadınlarda ikinci Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), üçüncü ise GAÜ oldu.

Bu mücadelenin ardından iki erkek karşılaşması oynandı. YDÜ rakibi Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni (KSTU) 33-15 mağlup etti. UKÜ ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) 44-13’lük skorla yendi. Oynadığı üç maçı da kazanan UKÜ erkek takımı şampiyon oldu. YDÜ ise ikinci olarak şampiyonayı tamamlarken, DAÜ oyunların hentbol branşında üçüncülük elde etti.

Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle takımlara madalyaları takdim edildi. Takım sıralamaları şu şekilde oluştu:

Kadınlar Puan Durumu

TAKIMLAR O G M B AG YG AV P

1. UKÜ 2 2 0 0 80 31 49 9

2. GAÜ 2 1 1 0 47 55 -8 3

3. DAÜ 2 0 2 0 26 67 -41 0

Erkekler Puan Durumu

TAKIMLAR O G M B AG YG AV P

1. UKÜ 3 3 0 0 127 52 75 9

2. YDÜ 3 2 1 0 106 101 5 6

3. DAÜ 3 1 2 0 82 102 -20 3

4. KTSÜ 3 0 3 0 39 99 -60 0