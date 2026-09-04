Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Klinik Psikolog Yrd. Doç. Dr. Ebru Çorbacı, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının yalnızca kazayı doğrudan yaşayanları ve yakınlarını değil, toplumun tamamını etkileyebileceğini belirtti.

Çorbacı, yaptığı açıklamada, bu tür sarsıcı olayların toplum genelinde korku, kaygı, çaresizlik ve derin üzüntü oluşturabileceğini kaydederek, dayanışma içinde olmanın, doğrulanmamış bilgileri ve travmatik görüntüleri paylaşmaktan kaçınmanın önemine dikkat çekti. Çorbacı, özellikle çocuklar ve hassas bireylerin olayın sarsıcı görüntü ve içeriklerinden korunması gerektiğini vurguladı.

- “Belirsizlik, yas sürecini daha karmaşık hale getirebilir”

Kayıp yakınlarının haber beklerken yaşadığı belirsizliğin psikolojik açıdan son derece zorlayıcı olduğunu belirten Çorbacı, psikolojide bu durumun “belirsiz kayıp” olarak tanımlandığını ifade etti.

Bir cenazenin veya mezarın bulunmamasının kaybın gerçekliğiyle yüzleşmeyi güçleştirebildiğini belirten Çorbacı, kayıp yakınlarının bir gün yaşananları kabullenmiş gibi hissederken ertesi gün yeniden umutlanabileceğini; öfke, suçluluk, çaresizlik ve yoğun üzüntü yaşayabileceğini veya bir süre hiçbir şey hissetmeyebileceğini kaydetti.

Çorbacı, birbiriyle çelişkili görünen duyguların aynı anda veya farklı zamanlarda yaşanmasının, yasın yanlış yaşandığı anlamına gelmediğini belirterek, özellikle belirsizlik içeren kayıplarda yasın belirli bir sırası, tek bir biçimi veya herkes için geçerli bir süresi bulunmadığını söyledi.

- “Psikososyal desteğin sürdürülmesi büyük önem taşıyor”

Kazadan kurtulanların, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve kayıp kişilerden gelecek haberleri bekleyen ailelerin psikososyal açıdan desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Çorbacı, travmanın etkilerinin olayın hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi ilerleyen dönemlerde de görülebileceğini belirtti.

Bu nedenle etkilenen kişilere uzmanlar tarafından düzenli ve uzun süreli psikolojik destek sağlanması gerektiğini söyleyen Çorbacı, acıyı paylaşmanın, kişileri yargılamadan dinlemenin ve ihtiyaç duyanları profesyonel desteğe yönlendirmenin toplumsal iyileşme sürecinin önemli adımları olduğunu kaydetti.

Çorbacı, “Bazen yalnızca sevdiğimiz bir insanı değil; vedayı, kesinliği ve kapanış duygusunu da kaybederiz. Her kaybın bir vedası olmayabilir ancak her yas görülmeyi, anlaşılmayı ve desteklenmeyi hak eder.” dedi.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dileyen Çorbacı, KAÜ Psikoloji Bölümü olarak acıyı yaşayan ailelerin ve toplumun yanında olduklarını ifade ederek, dayanışmanın iyileştirici gücüne dikkat çekti.