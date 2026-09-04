Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Ece Balcı, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasından etkilenen kadın ve çocukların ikinci kez mağdur edilmemesi için devletin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Balcı, hayatını kaybeden veya kendilerine henüz ulaşılamayan kişilerin aileleri için hangi sosyal ve ekonomik destek çalışmalarının yürütüldüğünün açıklanmasını da istedi.

Facianın aileler üzerindeki etkisinin tüm boyutlarıyla belirlenmesi gerektiğini kaydeden Balcı, ailelerin barınma, bakım, eğitim, sağlık ve psikolojik destek ihtiyaçlarının tespit edilmesi, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin de ailelerle doğrudan temas kurması gerektiği yönünde değerlendirmede bulundu.

“Ailelerin ihtiyaç haritası çıkarıldı mı?” sorusunu yönelten Balcı, ailelere geçici gelir desteği, sosyal yardım veya destek maaşı sağlanmasına yönelik çalışma yapılıp yapılmadığının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Ölüm aylığı, çocuklara yönelik destek maaşı, geçici gelir desteği ve diğer sosyal güvenlik işlemlerinin hızlandırılması gerektiğini savunan Balcı, kayıp statüsünden kaynaklanabilecek hukuki ve bürokratik gecikmelere karşı ailelere geçici destek sağlanması çağrısında bulundu.

Sosyal hizmet uzmanları ve psikologlardan oluşan ekiplerin ailelerle doğrudan temas kurması gerektiğini de kaydeden Balcı, “Acılı aileler devleti aramak zorunda bırakılmamalıdır. Devlet, ailelerin kapısını kendisi çalmalıdır.” ifadelerini kullandı.