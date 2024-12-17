Antalya’da hafta sonu Klassis Golf Kulübü tarafından düzenlenen "Başkan & Kaptan” Kupasına, oyuncularımız Golf Federasyonu Başkanı Ali Ratip Doğruer ve Kaptan Hasan Kasapoğluları öncülüğünde bir oyuncu grubu ile katıldı ve 2 gün boyunca 100 oyuncunun yarıştığı turnuvada dereceler elde etti.

Klassis Golf Kulübü Başkanı Serdar Candar ve Kaptan Süleyman Abay'ın düzenlediği bu organizasyona, Pasha Golf Sahası ve PGA Sultan Golf Sahası ev sahipliği yaptı.

Turnuvanın Başkan kupasında Kadınlar A Kategorisinde oyuncumuz Gülay Garabli ikinci olurken, Kaptan Kupası B Kategorisinde de Özcan Bundak ikinci oldu.

Cumartesi gecesi düzenlenen gala yemeği ve ödül töreni sonrası kazananlara kupa ve ödülleri, Golf Federasyonumuz yetkililerinin de katılımı ile takdim edildi.