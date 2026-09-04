Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “2026 yılı II. Taksit Temmuz-Aralık dönemi küçükbaş hayvan başı destek” ödemesinin yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 1 Haziran –17 Temmuz arasında beyanlarını kaza Veteriner Dairesine yapan ve Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı, 3 bin 526 üreticiye, 12 aylık ve üstü olup, bildirimi yapılmış 285 bin 995 küçükbaş hayvana karşılık, 350 milyon 934 bin 250,00 TL’lik ödeme yapıldığı belirtildi.

Üreticiler hak edişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.