KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, play-off öncesi son iç saha karşılaşmasında Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 1453 Engelliler Spor Kulübü’nü konuk etti.

Tribünleri dolduran taraftarların “Destek ol, izle, gurur duy” sloganlarıyla büyük destek verdiği mücadelede Vakıflar, sahadan 92-67’lik net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sezonu lider tamamlayan ekip, play-off öncesi gücünü bir kez daha ortaya koydu.

HEDEF BELLİ!

Sezon boyunca sergilediği azim, inanç ve mücadeleyle dikkat çeken takım, elde ettiği başarıyla camiasına büyük bir gurur yaşattı.

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, şimdi gözünü Süper Lige yükselmek için 1-7 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek olan play-off karşılaşmalarına çevirdi. Temsilcimiz, şampiyonluk hedefiyle yoluna emin adımlarla ilerliyor.