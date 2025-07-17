BASKETBOL Federasyonu tarafından organize edilen Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligi yarı final ikinci maçında KoopBank Gençlik, Soyer Aksu’yu 91-71 yenerek seriyi 1-1 yaptı. Soyer Aksu’nun ikinci maça 1-0 üstün girmesine rağmen KoopBank Gençlik rakibini 91-71 yenerek ili maç kazanım esasına göre oynanan seriyi 1-1 yaptı. Taraflar üçüncü maçta karşılaşacaklar.