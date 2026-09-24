BTM Birinci Lig’de yeni sezona iddialı hazırlanan Ortaköy Spor Kulübü transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ortaköy, Göksu Spor Kulübü futbolcusu Ahmet Coşkun’u kiralık olarak kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezondan bu yana Ortaköy Teknik Direktörü Afün Girgen’in yardımcısı olarak görev yaptığı kulübüne futbolcu olarak da katkı koyacak. Ahmet Coşkun son olarak Çamlıbel’de şampiyonluk yaşamıştı.