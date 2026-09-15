Basketbol Federasyonu yeni tüzük taslağı ve diğer konularda kulüpleri bilgilendirdi.

Kulüp temsilcileri hazırlanan ve genel kurula sunulacak olan yeni tüzük taslağı konusunda bilgilendirdi.

HANSEL SUNUM YAPTI

TED Koleji’nde gerçekleştirilen toplantıda Feyzi Hansel tüzükle ilgili sunum yaparken kulüplerden 18 Eylül Cuma gününe kadar görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmesi istendi.

YILMAZ’DAN 3 YILLIK BİLGİLENDİRME

Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Nihat Yılmaz üç yılda 16 kulüpten 22 kulübe, 62 takımdan 114 takıma, 814 oyuncu sayısının da 1136’ya çıktığını ifade etti.

Asbaşkan mali olarak da sponsorların da desteğiyle 1 milyon 125 bin Liralık bir maddi kaynak yaratıldığının da altını çizdi.