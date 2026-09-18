KKTC Basketbol Federasyonu’nun 26 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurulunda daha önce basın yoluyla aday olduğunu açıklayan Tahir Topaloğlu, dün resmi başvurusunu Basketbol Federasyonu’na yaptı. Başvuruyu KKTC Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Nihat Yılmaz’a sunan Tahir Topaloğlu’nun yanında Eğitim Kurulunda Başkanlık görevi üstlenecek olan Osman Emiroğlu’da hazır bulundu.