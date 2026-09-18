Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Blade 3x3 Ligi için kayıtlar devam ediyor. Basketbolseverleri bir araya getirecek organizasyonda her kategoride şampiyon olan takım 20 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

Turnuva, 4 hafta boyunca cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Takımlar, organizasyon süresince her hafta sonu yalnızca bir gün maç yaparak mücadele edecek. Kayıtlar en az 3, en fazla 5 kişilik takımlar halinde yapılabilecek.

SAHA DIŞINDA DA ETKİNLİKLER OLACAK

Müsabakaların yanı sıra etkinlik alanlarında kurulacak yiyecek ve içecek stantlarıyla katılımcıların ve izleyicilerin keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor. Organizasyon, sporun yanı sıra sosyal bir buluşma ortamı da sunacak.

Turnuvaya katılmak isteyen takımlar ve organizasyon hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Blade 3x3 resmi internet sitesi⁠ adresini ziyaret edebilir.