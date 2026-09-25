Halkın Partisi (HP) MYK Üyesi Teksen Köroğlu, liman ve gümrüklerde risk esaslı ve etkin denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yetkililere çağrıda bulunan Köroğlu, “Önceliğiniz devletimizin güvenliğini sağlamak, halkımızın can güvenliğini ve huzurunu korumak olmalı. Halkın güvenliği siyasi hesaplardan önce gelmeli” dedi.

Gazimağusa Limanı’nda düzenlenen "Çelik Hat Operasyonu" ile ilgili yazılı açıklama yapan Köroğlu, “10 tabanca ve 50 canlı mermi ülkeye nasıl sokulabilmiş?” diye sordu.

Benzer nitelikte kaç sevkiyatın tespit edilemeden ülkeye girmiş olabileceği sorusunun yanıt beklediğini vurgulayan Köroğlu, meselenin yalnızca bugün ele geçirilen silahlardan ibaret olmadığını, liman ve gümrüklerdeki güvenlik mekanizmalarının bütün yönleriyle gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

-“Artık gereği yapılmalı”

Köroğlu; tır, konteyner ve yük kontrollerinde modern tarama sistemlerinin yaygınlaştırılması, limanlardaki güvenlik zincirinin tamamının bağımsız ve düzenli şekilde denetlenmesi, ele geçirilen silahların kaynağı, bağlantıları ile hedefinin kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini kaydetti. Köroğlu ayrıca silah, uyuşturucu ve diğer yasaklı sevkiyatları organize eden yapıların tüm bağlantılarıyla ortaya çıkarılarak yargı önüne çıkarılmasının altını çizdi.

-“Halkın devlete olan güveni zedelenmemeli”

Toplumda eğitimden sağlığa, ulaşımdan gıdaya kadar birçok alanda güvensizlik hissedildiğini savunan Teksen Köroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarımız ‘devlet beni korur’, ‘çocuğum güvende’, ‘memleketimde huzur var’ duygusunu kaybetmemelidir. Bu duygunun zedelenmesi, yalnızca güvenlik sorununa değil, devlete ve ortak geleceğimize duyulan inancın da zayıflamasına neden olur.”

Polisin üzerine düşen görevi yaptığını belirten Köroğlu, "Şimdi sorumluluk devleti yönetenlerdedir" dedi.