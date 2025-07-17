Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U 18 Erkekler Ligi final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, KoopBank Gençlik’i 79-64 yenerek seride 1-0 öne geçti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi güçlü rakibi KoopBank Gençlik önünde devreyi 38-28 önde bitirdi. İkinci yarıda da etkili olan Yakın Doğu farkı açarak maçı 15 sayı farkla 79-64 kazandı ve iki maç kazanım esasına göre oynanan seride 1-0 öne geçti.

Maçta Yakın Doğu Üniversitesi adına Doruk Önet 15 sayı, 16 ribaunt ve 28 verimlilikle öne çıkan isim oldu. Finalin ikinci maçı bugün saat 17.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.