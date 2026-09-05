KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2026–2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

2026–2027 sezonunda Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Perşembe günü parkeye indi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına yeni sezon hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, takımın bu sezon 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimizin anısına sahaya çıkacağını ve mücadele edeceğini ifade etti.

Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenler için gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşunun ardından, Başantrenör Hasan Serbülent’in düdüğüyle KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

ANTRENÖR HASAN SERTBÜLENT: “İYİ BİR TAKIM KURDUK”

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Antrenörü Hasan Sertbülent ise yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Sertbülent, “İyi bir takım kurduk. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz.” ifadelerini kullanarak hedeflerinin üst sıralar olduğunu vurguladı.

Vakıflar, 2026–2027 sezonunda Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde KKTC’yi temsil edecek. Takım, 2026 yılında Süper Lig’e yükselme başarısı göstermişti.