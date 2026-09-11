KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da KTSYD Lokalinde gerçekleştirilecek. Genel kurulda başkan ve federasyon kurullarının seçimi yapılacak.

KKTC Basketbol Federasyonu, olağan seçimli genel kurul toplantısının 26 Eylül Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

KTSYD Lokalinde saat 10.00’da başlayacak genel kurulda, 2025-2026 sezonuna ilişkin faaliyet ve mali raporlar üyelerin onayına sunulacak. Ayrıca yeni tadil edilen federasyon tüzüğü de genel kurulun onayına sunulacak.

AİDAT ŞARTI

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, üyelerin genel kurulda oy kullanabilmeleri için KKTC Basketbol Federasyonu Tüzüğü’nün 24. maddesi gereği 2025-2026 sezonu üyelik aidatlarını yatırmış olmaları gerektiği belirtildi.

Genel kurula katılacak üye kulüp ve derneklerin başkanları dışında bir temsilciyle katılım sağlanması halinde ise, ilgili temsilcinin ismi ve yetki süresini belirten imzalı ve mühürlü belgenin Tüzüğün 22. maddesi uyarınca Divan Başkanlığı’na sunulması gerekiyor.

GÜNDEM BELLİ OLDU

KKTC Basketbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun gündemi şu şekilde:

1. Açılış

2. Divan oluşumu

3. 2025-2026 faaliyet raporunun okunması ve onaya sunulması

4. 2025-2026 mali raporun okunması ve onaya sunulması

5. Yeni tadil edilen tüzüğün genel kurul onayına sunulması

6. Başkan ve kurulların seçimi

7. Dilek ve temenniler

8. Kapanış

Federasyon Başkanı Ertuğ Nasıroğlu imzasıyla yapılan çağrıda, tüm üye kulüp ve derneklerin genel kurula göstereceği hassasiyet için teşekkür edildi.