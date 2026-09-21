KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, genel kurul öncesinde yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağını duyurdu. Göreve geldiklerinde federasyonun mali ve kurumsal açıdan ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Nasıroğlu, 33 aylık süreçte basketbolun yeniden yapılanması adına önemli adımlar attıklarını ifade etti.

“BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA KÖTÜ BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIK”

Göreve geldiklerinde federasyonda düzenli arşiv, evrak ve kayıt sisteminin bulunmadığını kaydeden Nasıroğlu, mali yükümlülükler ve borçların da kendilerine aktarılandan daha fazla olduğunu söyledi. Buna rağmen sorunlara çözüm üretmek için çalıştıklarını vurguladı.

SPORCU VE TAKIM SAYILARINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Nasıroğlu, görev süreleri boyunca aktif sporcu sayısında yaklaşık 1,5 kat, takım ve kulüp sayılarında ise iki kata yakın büyüme sağlandığını belirtti. Ayrıca resmi müsabaka sayılarının da önemli ölçüde arttığını ifade etti.

DİJİTALLEŞME VE KURUMSAL ALTYAPI VURGUSU

Federasyona web sitesi, lisans ve turnuva yönetim sistemi, istatistik altyapısı, sosyal medya hesapları ve maç kayıtlarının yayınlandığı dijital platformlar kazandırıldığını söyleyen Nasıroğlu, iletişim ve kayıt süreçlerinin de kurumsal yapıya kavuşturulduğunu belirtti.

“FEDERASYONU KASASINDA PARA İLE DEVREDECEĞİZ”

Mali yapıya da değinen Nasıroğlu, görevi devraldıklarında bütçede açık bulunduğunu, buna rağmen federasyonun gelirlerini artırarak faaliyetlerini büyüttüklerini ve yeni yönetime mali açıdan daha güçlü bir yapı bırakacaklarını ifade etti.

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Basketbol camiasında yaşanan ayrışmaların ve seçim sürecindeki gerginliklerin spora zarar verdiğini belirten Nasıroğlu, bu nedenle yapılacak seçimde aday olmama kararı aldıklarını açıkladı. Devletin futbol dışındaki federasyonlara yeterli desteği vermediğini de savunan Nasıroğlu, göreve gelecek yönetime başarı dileklerini iletti.

TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamasının sonunda sponsorlara, sporculara, ailelerine ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Nasıroğlu, basketbolun gelişimi için emek veren herkese minnettarlığını ifade etti.