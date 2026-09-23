KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenmesi planlanan Blade 3x3 Turnuvası ileri bir tarihe ertelendi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 25 Eylül Cuma günü başlaması planlanan organizasyonun, 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek KKTC Basketbol Federasyonu Genel Kurulu sonrasında göreve gelecek yeni yönetimin kurullarını oluşturması ve organizasyon planlamalarını yapabilmesine fırsat tanınması amacıyla ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, turnuvanın yeni tarihine ilişkin programın ilerleyen günlerde basın ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

KKTC Basketbol Federasyonu, erteleme kararına gösterilen anlayış için tüm sporculara, kulüplere ve basketbolseverlere teşekkür etti.