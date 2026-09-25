Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Lefkoşa’da milletvekili kontenjan adayı olacağı duyurulan Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Güven Bengihan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KTAMS ve KİEF’in kurumsal bağımsızlığına, tarafsızlığına ve köklü mücadele geleneğine duyduğu saygı ve etik değerler gereği sendika ve federasyon başkanlığı görevinden ayrılma kararı verdiğini belirtti.

Yirmi yıla yakın bir süredir sürdürdüğü sendikal mücadelede kazandığı bilgi, deneyim ve birikimi bundan sonra Meclis çatısı altında yürütmeyi amaçladığını kaydeden Bengihan, bir görevden ayrılmanın bir mücadeleden ayrılmak olmadığını vurguladı.

Bugüne kadar beraber yürüdüğü tüm sendika üye ve çalışanlarına teşekkür eden Bengihan, sendikanın kendi kurumsal yapısı içerisinde, temel ilkelerine ve amaçlarına bağlı kalarak yoluna aynı kararlılıkla devam edeceğine inanç belirtti.

Bengihan, “Emeğin, demokrasinin, sosyal adaletin ve barışın yanında olmaya dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğim.” dedi.