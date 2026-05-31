Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi'nde Play-Off maçları hafta sonu oynandı. Oyanan play-off maçları sonucunda son 16'ya yükselen 8 takım belirlendi.
Play-off maçları sonunda tur atlayan takımlar Türkmenköy, Larnaka Gençler Birliği, 1461 İskele Trabzonspor, Yenicami, Yedikonuk, Düzkaya, Türk Ocağı Limasol, Geçitkale oldu.
Saydam U15 Ligi Play-Off maç sonuçları şöyle:
Türkmenköy – Küçük Kaymaklı, Penaltılarda 6 – 5
Güvercinlik – Larnaka Gençler Birliği, 0 – 1
1461 İskele Trabzonspor – Değirmenlik, 3 – 1
Yenicami – Ağırdağ Boğaz, 2 – 1
Lefke – Yedikonuk, 0 – 2
Düzkaya – Yılmazköy, 2 – 0
Türk Ocağı Limasol – Çello Dikmen Gücü, 5 – 0
Geçitkale – Yenikent Perçinci, 3 – 0