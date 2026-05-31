Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'de 2025 – 2026 sezonu devam ederken, 5. Grupta Yenişehir SK, Pergama SD’yi konuk etti.
Necip Halil Kartal Stadında oynanan Yenişehir SK – Pergama SD Mehmet Volkan Çelik yönetti. Pergama üstün oynamasına rağmen Yenişehir’in de pozisyonlar bulduğu maçta Pergama kalecisi Mehmet Efe Özer penaltı dahil olmak üzere 3 net pozisyonda rakibe gol izni vermezken, Pergama maçı 5 – 0 gibi farklı bir skorla kazanıp, iddiasını gösterdi.