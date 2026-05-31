1. GRUP

Gayretköy – Yedidalga:1 – 1

Akçay – Doğancı: 2 – 3

Serhatköy – Bostancı Bağcıl: 1 – 3

2. GRUP

Alayköy Gençlik – Gaziköy:1 – 1

Demirhan – Lefkoşa SKD: 8 – 0

3. GRUP

SAKA – Akdeniz: 1 – 2

Yeşiltepe Ilgaz – Göksu S. D: 1 – 0

Çamlıbel – Atoll Kayalar: 0 – 0

4. GRUP

Taşkent – Bahçeli: 2 – 2

Ali Can Gül SAD – Dağyolu: 9 – 1

5. GRUP

Aslanköy'ün son bombası Akkuyu
Sinde – Çayönü: 1 – 3

Korkuteli – Mutluyaka: 1 – 1

Yenişehir – Pergama: 0 – 5

6. GRUP

1461 İskele Trabzonspor – Civisil: 1 – 0

Gönendere – Akova Vuda: 0 – 2

Serdarlı – Boğaziçi:

7. GRUP

Büyükkonuk – Bafra: 0 – 2

Ergazi – Yedikonuk: 5 – 1

Mehmetçik – Kumyalı: 1 – 5