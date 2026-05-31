Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi’nde Play – Off turu maçında Türkmenköy, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

Mehmet Ali Toker Stadında oynanan Türkmenköy – Küçük Kaymaklı maçını Ahmet Yenilmez yönetti. Türkmenköy maçın ilk devresini yıldızı Hüseyin Tavukcu’nun golüyle 1 – 0 önde tamamladı. Küçük Kaymaklı maçın ikinci devresinde Aras Elyeli’nin biri kafayla olmak üzere 2 golüyle 2 – 1 öne geçti. Hüseyin Tavukcu’nun golü skoru belirledi. 2 – 2

Penaltı vuruşları sonunda Türkmenköy, Küçük Kaymaklı’yı 6 – 5’lik skorla eleyip, Play – Off Son 16 Turuna yükseldi.