Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig'de 2025 – 2026 sezonu devam ederken 2. Grupta oynanan 2. hafta maçında Alayköy Gençlik SK, Gaziköy SK’yı konuk etti.

Gönyeli Stadında oynanan Alayköy Gençlik SK – Gaziköy SK maçını Cenk Aras Özfuttu yönetti. Çekişmeli geçen maçın ilk devresi 0 – 0 tamamlandı. İkinci devrede de çekişme devam ederken, 60. dakikada Alayköylüler’in tepki gösterdiği penaltı kararı sonrasında Ali Kahraman golü attı. 0 – 1

Golden sonra Alayköy Gençlik gol için yüklenirken, kontra ataklarda pozisyon bulan Gaziköy’de Umut kaleye giden topa dokunup ters vuruş yapınca, Gaziköy 2. golden oldu. Bu pozisyondan sonra baskısını daha da artıran Alayköy Gençlik, Ahmet Dönmez çok sert bir şutla klas bir gol atıp, skoru belirledi. 1 – 1