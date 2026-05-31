KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 2. Açık Alan U-18, U-21 ve Büyükler Yarışmaları 31 Mayıs Pazar günü KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
U -18 Olimpik Kadın
1. Gül Özkol (KODOSD)
2. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)
3. Hatice Kübra Altınbaş (EŞE)
U -18 Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Bulut Rüstemoğlu (BAF)
3. Asrın Harmancıklı (EŞE)
U -18 Makaralı Kadın
1. Eliz Hannas (BAF)
2. Aleyna Bakkal (EŞE)
U - 18 Makaralı Erkek
1. Enver Ersen Bayraktar (BAF)
U -21 Olimpik Kadın
1. Sahra Havutçu (KANTARA)
2. Suay Kil (MGA)
3. Begüm Altundağ (EŞE)
U -21 Olimpik Erkek
1. Mehmethan Bakkal (EŞE)
2. Okay Maşera (BAF)
3. Yağız Ata Aydın (MGA)
U -21 Makaralı Kadın
1. Zeynur Düzenli (BAF)
U -21 Makaralı Erkek
1. Ekrem Başar (BAF)
Büyük Olimpik Kadın
1. Gülay Araz (BAF)
2. Pervin Çerkez (KODOSD)
3. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)
Büyük Olimpik Erkek
1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
2. Erdem Yükselenler (KODOSD)
3. Borahan Yanardağ (KANTARA)
Büyük Makaralı Kadın
1. Güzin Bakkal (EŞE)
Büyük Makaralı Erkek
1. Uğur Hannas (FERDİ)
2. Mustafa Bakkal (EŞE)
3. Eray Merttürk (MGA)