Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig 5. Grup 2. Hafta mücadelesinde sezona galibiyetle başlayan iki ekip Sinde Akın ile Çayönü takımları kozlarını paylaştı.
İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmayı maçın başında geriye düşen konuk Çayönü takımı kazanarak 2’de 2 yaptı.
Arif Malek’in orta hakemliğini yaptığı karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Sinde takımı 4. Dakikada Mehmet ergen’in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole kısa sürede karşılık veren Çayönü takımı 7. Dakikada Mehmet Kahraman’la beraberlik golünü buldu. 1 – 1.
İlk devrenin son anlarında Çayönü takımının tecrübeli kaptanı Mahmut Amasyalı attığı golle ilk devre 2 – 1 Çayönü takımının üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devre karşılıklı ataklarla çekişme içinde geçerken skoru belirleyen golü yine Çayönü kaptanı Mahmut Amasyalı 86. Dakikada attı ve karşılaşma Sinde 1 – Çayönü 3 skoruyla tamamlandı.