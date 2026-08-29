Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Politis 107.6 ve 97,5 radyolarına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının geçiş noktaları konusuna ön şart olarak yaklaşmasından "endişe" duyduğunu söyledi.

“Bu konuya ön şart olarak yaklaşan taraf, konuyla ilgili bazı çıkış yolları bulunmasını geciktirir, aynı zamanda konuyu sonraki adımların ilerleyebilmesine engel haline getirir.” dedi. Menelau “Kıbrıs Türk toplum liderliğindeki değişimden sonra ilerleme konusundaki beklentilere rağmen çeşitli aşamalarda bir geciktirme yaklaşımı gözlemliyoruz.” ifadesini kullandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen çarşamba günkü liderler görüşmesinde gündeme getirdiği Maronit ve Ermeni topluluklarıyla ilgili güven yaratıcı önlemlere de değinen Menelau “bu önlemler Maronit köylerine yerleşme olanaklarının genişletilmesi, bugün erişim kısıtı olan köylere erişimin iyileştirilmesini ve her iki toplumun kültürel miras anıtlarının restorasyonuyla ilgilidir.” dedi.