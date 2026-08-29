Kıbrıs’ta liderler güven yaratıcı önlemleri ve çözüm sürecini konuşurken, son haftalarda Kıbrıs Türk tarafının uluslararası temas ve faaliyetlerine yönelik art arda girişimler sürüyor.

Rum tarafı diplomatik misyonlara toplantıya katılmamaları yönünde baskı yaptı, Girne’deki Nexus Festivali’nden uluslararası organizatör EXIT çekildi, üç üniversitenin uluslararası sıralamalarda “Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs” ifadesiyle yer almasına tepki gösterdi.

Son olarak FC Barcelona Academy’nin KKTC’de düzenlemesi planlanan çocuk ve gençlik futbol kampına Rum Futbol Federasyonu karşı çıktı. UEFA ve İspanya Futbol Federasyonu nezdinde girişimler yapılmasının ardından kamp bilgileri Barcelona’nın resmi sitesinden kaldırıldı.

ELAM ise kampın iptal edilmesini “hedefimize ulaştık” sözleriyle duyurdu.

26 Ağustos’taki liderler görüşmesinde güven yaratıcı önlemler konusunda yeni bir somut adım açıklanmazken, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaşanan gelişmelerin güveni zedelediğine dikkat çekti.

Diplomasi, kültür, eğitim ve sporda engeller tartışılırken soru aynı: Güven nasıl inşa edilecek?