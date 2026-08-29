Barcelona Kulübü’nün 7-11 ve 16-20 Eylül’de KKTC’de, YDÜ kampüsünde düzenlemesi planlanan futbol kampını, Rum tarafının tepkisiyle iptal etmesi, Rum basınında gündem oldu.

Alithia gazetesi, başta kulüpten yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek kamp için “Lefkosa Camp” ile “Kuzey Kıbrıs” ifadeleri kullanıldığını ve böylelikle hem spor hukuku hem de “ayrılıkçı yapının statüsünün dolaylı olarak yükseltilmesi” açısından mesele doğduğunu yazdı.

Gazete, Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Haris Loizidis’in, İspanyol kulübe mektup göndererek bu konuda müdahale etmesi talebinde bulunduğunu ve bu organizasyonun, yürürlükteki futbol ve hukuk çerçevesini ihlal ettiğini iddia ettiğini kaydetti.

Konuyla ilgili UEFA’ya da bilgilendirme yapıldığını belirten gazete, eşzamanlı diplomatik temaslar yapıldığı bilgisine yer verdi.

Gazete, bu durumun, bir spor faaliyetinin nasıl siyasi propaganda aracına dönüştürülebileceğini gösterdiğini öne sürerken, tepkinin Kıbrıslı Türk çocukların spor faaliyetlerine katılımına değil, “işgal altındaki bölgeleri ayrı bir devlet oluşumu” olarak lanse eden organizasyon düzenlenmesine gösterildiğini belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, kulübün kampı iptal etme kararı konusunda bilgilendirildiklerini ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak, bu konudaki pozisyonlarının kurumsal ve net olduğunu söyledi.

Letimbiotis, uluslararası tanınmış devlet sıfatıyla yapmaları gereken şeyi yapıp bilgilendirdiklerini ve gerçek verileri detaylı bir şekilde, ciddiyetle sunduklarını belirtti.

Nihai kararın kendilerine ait olmadığını ifade eden Letimbiotis, FIFA ve UEFA himayelerinde uzlaşılmış çerçevelere atıfta bulundu.